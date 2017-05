Nick Cave & The Bad Seeds - Lovely Creatures 1984 – 2014

Vergelijk dat werkschema met andere rockers van zijn generatie, die een plaat maken als de komeet van Halley passeert en om de vijf eeuwen touren en van wie je je afvraagt: ‘Wat dóén die toch de hele dag?’ Bij Nick vraag je je af: ‘Waar haalt hij in godsnaam de tijd?’ Zelf doet hij er nogal laconiek over: ‘It always feels like there’s stuff to be done.’

Van z’n 20.000 days on earth spendeerde Cave er een kleine 10.000 aan de Bad Seeds. ‘Lovely Creatures’ verzamelt het beste van wat ze sinds 1984 samen hebben uitgebracht, en daarvoor kom je met drie cd’s amper toe. ‘The Weeping Song’, ‘Water’s Edge’, ‘Brompton Oratory’, ‘Mermaids’, ‘Jubilee Street’, ‘Nobody’s Baby Now’, ‘From Her to Eternity’, ‘West Country Girl’, ‘Into My Arms’, ‘The Mercy Seat’, ‘Higgs Boson Blues’, ‘The Ship Song’, ‘Love Letter’, ‘Push the Sky Away’ en een paar minder voor de hand liggende keuzes als ‘Breathless’ en ‘Stranger than Kindness’ – in totaal 45 parels. En geen enkele sof.