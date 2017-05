Kasabian - For Crying Out Loud

Dat zit er niet meteen in, vrees ik. Het rare aan deze plaat is dat de zich übercool wanende principiële rockers hun donkere riffs nu aanlengen met dancegrooves die uit de jaren 90 zijn overgeheveld. En toch is Kasabian meer dan ooit Oasis zonder de topsongs, zonder de entertainende broedertwist en zonder Noel Gallaghers tactische meesterzetten. De groep heeft daarnaast goed geluisterd naar Primal Scream, The Stone Roses, de New York Dolls, The Stooges, Rage Against The Machine, Happy Mondays en zelfs INXS, en al die bands waren beter. Ik heb me nooit verveeld op hun concerten, maar op plaat valt deze oogst íéts te mager uit, met (in ‘Sixteen Blocks’) populistische meezingkoortjes waarvoor zelfs Coldplay de neus zou ophalen. Gitarist Serge Pizzorno ziet het anders: ‘We’re on top of the world. Mount Everest.’ Dat zouden zes sterren zijn. Ik hoor er drie.