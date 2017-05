Spinvis - Trein vuur dageraad

In ‘Hallo, maandag’ groet Spinvis ’s morgens de dingen en de gemoedsstemming. ‘Artis’ gaat over zeven jaar geleden, tot plots in het hier en nu de stad vastzit, en ‘we weer gewoon naar Artis gaan, omdat de dingen daar nooit voorbij zijn’. Hemels bazuintje erboven, prachtig arrangement, in de verte horen wij de festivalhanden al.

Komen en gaan is een thema. We staan ook van een afstand te kijken: eerst naar ‘Tienduizend zwaluwen’, daarna naar ‘Stefan en Lisette’ (‘Altijd samen, maar niet echt een stel’). In geen van beide liedjes zijn de uilen wat ze lijken.