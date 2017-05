Slowdive - Slowdive

In 1995 hield de band het voor bekeken, en toch losten de vapor trails die de gitaren van Slowdive boven indieland achtergelaten hadden, nooit helemaal op. Shoegaze sijpelde binnen in het geluid van Beach House, M83 en Mogwai; bepaalde mee de sound van DIIV en Deafheaven. Eerder dit jaar doken in een top tien van de allerbeste shoegazeplaten ooit van NME, dat andere blad dat Slowdive jarenlang te kakken had gezet, zowaar twéé van hun platen op. De laatste jaren signaleerden professionele revivalspotters zelfs een heuse shoegazeheropleving, met tours en nieuwe platen van Ride, Lush, My Bloody Valentine en nu ook Slowdive.

Hun comeback op het podium overtrof in 2014 alle verwachtingen (herinner u hun glorieuze Pukkelpop-doortocht!), maar voor de nieuwe plaat namen ze de tijd: natuurlijk heeft ze iets van een trip down memory lane, zoals zangeres/gitariste Rachel Goswell het omschreef, maar dan één van een band die ook geluisterd heeft naar wat er in de twee voorbije decennia met hun muzikale erfenis gebeurd is.