Feist - Pleasure

Ik had op haar vierde plaat meer elektronica en fellere ritmes verwacht, maar ’t is een overwegend subtiele, sensuele, akoestische reeks songs, compleet met kinderkoor. Feist zingt wijze woorden over liefde, seks en de fall-out van beide – ambivalente teksten waarbij je denkt: ‘Was hij nu goed in bed of slecht? Heeft zij het uitgemaakt of hij? Vindt ze overspel nu zondig of prikkelend?’ Het resultaat is een plaat die klinkt alsof PJ Harvey of Iggy Pop een unplugged-set brengen, of dat Nick Cave al die tijd een zingende zus had.