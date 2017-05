Barnes’ nieuwe plaat ‘Compassion’ bevat, net als voorganger ‘Engravings’, tien sublieme elektronische collages waarin alle onderdelen – verknipte samples uit oude soul- en gospelnummers, kletterende percussie, dampende beats, theatrale strijkers – ondergeschikt zijn aan de leegte: z’n songs vertonen overal gaten en kieren, een truc die hij heeft afgekeken van de oude dubmeesters. In ‘Panic’ kronkelt een mooi oosters motiefje rond een stemsample, in ‘Arms Out’ dartelen strijkers sierlijk voor de voeten van alweer een andere stemsample, in het melancholische ‘Vandalism’ blaast een gure wind door een roestige fabriekspoort. Geen idee wat ú de komende weken nog zoal van plan bent, maar wij zullen in onze huiskamer nauw zichtbaar wiegen like a boss.