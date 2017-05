At the Drive-In - in•ter a•li•a

Groot succes leek op komst, maar ze implodeerden en wat restte was een soort-van-legende. Krullenbollen Omar & Cedric vervolgden met hun nieuwe band The Mars Volta: twee platen reuzecool, daarna steeds vervelender en onbegrijpelijker. ATDI is sinds een paar jaar op poenerige reünietour en nu is er zowaar een nieuwe plaat! En lo and behold: het is nog een goeie ook. ‘Continuum’, ‘No Wolf Like the Present’, ‘Holtzclaw’ – Omar kan nog steeds een killerriff schrijven en Cedric gilt nog altijd alsof zijn broek vast is komen te zitten in een op hol geslagen roltrap. Spannend! ATDI op zijn best is futuristische Fugazi: geven ze je geen uppercut met de gitaar (‘Call Broken Arrow’) dan rammen ze wel een synthesizer tegen je scheenbenen (‘Ghost Tape No. 9’). Pijn is soms fijn, en ATDI anno 2017 is een normaal, maar tof bandje zonder veel pretenties. Bijna net zo goed als The Hickey Underworld. Bijna.

