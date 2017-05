Pond - The Weather

Impala-frontman Kevin Parker zit hier achter de knoppen en engineert Pond naar de juiste stratosferen. Het probleem met ‘The Weather’ is dat Pond, op de drie voorgaande platen nog een volstrekt uniek neveneffect, hier bijna niet meer van het origineel te onderscheiden valt. De sounds en grooves zijn even goed als die van het moederschip, de sonische uitspattingen indrukwekkender en uitvoeriger (soms enkel uitvoeriger), maar de songs een pak minder. ‘Sweep Me off My Feet’ en ‘Paint Me Silver’ hadden zo op Tame Impala’s ‘Currents’ gekund, de rest raakt niet uit de schaduw van die plaat. ‘The Weather’: wisselvallig.