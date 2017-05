Pokey LaFarge - Manic Revelations

Terwijl zijn klasgenoten de wereld ontdekten via The Offspring, leerde de jonge Pokey zichzelf gitaar spelen met Big Bill Broonzy, Ry Cooder en Leon Redbone. Hij luisterde ook naar banjospelers en jodelaars, en naar Bob Dylan, Hank Williams en Otis Redding.

Van LaFarges songs van een paar jaar geleden weet je niet altijd of je er dixieland, ragtime, countryblues of swing mag tegen zeggen – één van zijn muzikanten had een tijdlang een wasbord voor zijn borst hangen – maar op het nieuwe ‘Manic Revelations’ kruipt hij een tikje dichter bij deze tijd aan. We zitten nu in de periode net voor de eerste rock-’n-rollers dingen als ‘A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom!’ zongen.