‘This Old Dog’ gaat over ouder worden, over omgaan met verandering. Zelf zegt hij: ‘Pfff, ik zing maar wat.’ ‘On the Level’ schuurt, ‘Baby You’re Out’ fleemt. De balans ernst-humor in evenwicht. ‘Still Beating’ is de mooiste, ‘My Old Man’ hakt er het hardst in: in de spiegel ziet hij steeds meer zijn eigen vader staan, een alcoholicus die hij amper kent. Sinds z’n doorbraak en het meesterwerk ‘Salad Days’ merk ik groei noch achteruitgang in DeMarco’s huisstijl. Goed! Mac kan zeer mooi stilstaan.