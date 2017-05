Ryan Adams - Prisoner B-sides

4.0 5 0

Goed nieuws voor u en jaloersmakend voor de concurrentie: er zit geen enkele stinker tussen. ‘Where Will You Run?’, ‘Are You Home?’, ‘Halo’ of ‘No Words’: uit de losse pols geschudde rockers, halfweg Replacements en The Smiths. Vervang de vier Springsteen-pastiches op ‘Prisoner’ door dit topkwartet en het wordt een heel ander juweeltje. ‘Let It Burn’ is een goede Tom Petty-song, ‘Broken Things’ is dan weer Ryan vol zelfmedelijden: alleen hij komt ermee weg. Het allermooiste is ‘Juli’: een fraaie klaagzang die – jazeker – op ‘The Bends’ van Radiohead had kunnen staan.

