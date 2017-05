Daniel Romano - Modern Pressure

‘Modern Pressure’, de nieuwe van Daniel Romano, is amper een paar zinssneden ver en wij zijn al fan. Romano houdt van woorden en houdt woord: zijn helden draagt hij op de mouw. In ‘The Pride of Queens’ citeert hij zomaar eventjes twee grootmachten in één frase: ‘It’s a beautiful day / Gabba gabba hey’. Wie weet wie, mag de vinger opsteken. Tip: hij sluit de zaak af met een riff van de Ramones. Muzikaal schoten ons echo’s van Hothouse Flowers voor de geest, Green On Red in ‘Sucking the Old World Dry’, ‘Love You to’ van The Beatles dankzij de er niet naast knipogende sitar in ‘Impossible Green’, maar de invloed die Romano op ‘Modern Pressure’ het verst doordrijft, is die van Bob Dylan. Eighties-Dylan. Mick Taylor- en Mark Knopfler-Dylan, en als in ‘When I Learned Your Name’ ook Tom Petty de kop opsteekt: Wilburys-Dylan. Romano balanceert op de rand van de parodie en gaat er een enkele keer zelfs vlot over, maar wat maakt het als dat een song als ‘What’s to Become of the Meaning of Love’ oplevert? Antwoord: niks.