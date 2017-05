3.5 5 0

Ook niet op ‘You’re Welcome’. Het titelnummer is sarcastisch, nummers als ‘Daisy’ en ‘Million Enemies’ zijn passief-agressief. Maar wat Williams van een lot als eendagsvlieg redt: een stijve voor all things Phil Spector, die hier zijn beste plaat oplevert sinds ‘King of the Beach’ uit 2010. De punk wordt nu eens gekoppeld aan koortjes (‘Hollowed Out’), dan weer ingekapseld tussen walls of sound (‘Animal’) en verrijkt met naïeve, en dus tijdloze romantiek. Plak een stel vleugels aan uw Clio: het wordt zomer.

