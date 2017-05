Broken Glass Heroes, Disko Drunkards, Magnus, Eat Lions: topstuff allemaal, maar ook projecten waar Vanhamels ziel enigszins ingekapseld zat in het dienstverband. Maar ‘Sciencing’ is Millionaire is Vanhamel. ‘Written & produced by’ staat er op de hoes, in de minder bescheiden werkelijkheid had daar Prince-gewijs nog ‘arranged, composed and performed’ bij gemogen. Enkel de drums liet hij over aan Damien Vanderhasselt (de nieuwe livedrummer), met hier en daar een ondersteunende Hammond van studio-eigenaar Jeff Claeys. Claeys (ex-Admiral Freebee, onder andere) bouwde in Costa Rica een studio die Vanhamel mocht inwijden. En hij deed dat grondig en uitvoerig: ‘Sciencing’ neemt op vinyl vier kanten in beslag, goed voor een uur en vier minuten muziek, bonustracks inbegrepen.

Het voelt aanvankelijk wat vreemd om Vanhamel twaalf jaar na ‘Paradisiac’ weer in Millionaire-modus bezig te horen. 27 jaar jong toen, 39 nu. The boy is a man, maar in zijn hoofd stormt het als vanouds. Het duurt een luisterbeurt of drie voor we ons herinneren dat ook de vorige twee Millionaire-platen hun kleurenpalet slechts gaandeweg prijsgaven, maar eens volledig ontvouwd, groeiden ze uit tot een bescheiden verslaving. Dat is – de Heer zij geprezen – met ‘Sciencing’ niet anders.