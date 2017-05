Deze keer belde hij ook rond: Boy George, P.P. Arnold, de fabuleuze Madeline Bell (scheurde in de jaren 70 het behang al van de muren op ‘You Can’t Always Get What You Want’ van de Stones), de aan een rolstoel gekluisterde maar episch intense Robert Wyatt... Hij mag dan in de Indian summer van zijn carrière zitten: 90 procent van de artiesten van nu zullen dat niveau zelfs in hun hoogzomer niet benaderen.