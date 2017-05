Pascal Deweze - Cult of Yes

Stem en synthwending van ‘Beautiful Penelope’ zijn top. ‘Don’t Look over Your Shoulders’ is nu al een floorfiller in de after work-club onzer dromen. In het elegante ‘I Only Have a Yes for You’ en in de zware funktrack ‘Strange Behaviour’ moet Deweze bij het puzzelen in zijn eigen Studio Jezus eventjes zijn veranderd in een nighttrippende voodoodokter. ‘Cult of Yes’ slingert van Talk Talk over Dr. John naar een eenmansvariant van Dewezes groep Sukilove. Sommige drums klinken Duits, de backingzangeressen zijn zeer overtuigende yeasayers. De Statler in ons zegt: ‘It’s good, actually.’ Waldorf raakt zelfs tot bij ‘Yeah, bravo’.