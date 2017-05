Everything Is Recorded is het nieuwe project van Richard Russell , u bekend van Damon Albarn , platenlabel XL Recordings en de postmoderne rode lopers die hij uitrolde voor wijlen de soulsuperhelden Gil Scott-Heron (‘ I’m New Here ’) en Bobby Womack (‘ The Bravest Man in the Universe ’).

Op de titeltrack van debuut-ep ‘Close But Not Quite’ laat hij rijzende ster Sampha overdonderend duetteren met een Curtis Mayfield-sample uit 1970 (‘The Makings of You’). Houdbaarheid: onbeperkt. Van het vervolg van deze ep onthouden we vooral de vocale capriolen van Infinite, Mela Murder en Green Gartside in ‘D’Elusion’ en het achtergrondlawaai van de zonevreemde Warren Ellis (‘Washed Up on the Shore’), die beter nog eens een plaat met Dirty Three zou maken.