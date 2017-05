3.5 5 0

Live brachten ze ’m voor een zittend dan wel liggend en muntthee sippend publiek, en dat wérkte: in sluimerstand kwamen hun Jon Hassell-achtige symfonieën perfect binnen. Maar ook debuutplaat ‘I’ beklijft: ‘Pertiwi’ en ‘Mirrors in Mountains’ zetten je gedachten in flaneerstand, ‘The Passing of the Gods into Kintamani’ herinnert dankzij z’n feedback en grimmige melodie aan Sonic Youth en Godspeed You! Black Emperor. Geitenwolvrij mediteren: het kan.