Roger Waters - Is This the Life We Really Want?

‘Picture That’ (‘picture a leader with no fucking brains’) had zelfs een outtake van ‘Animals’ kunnen zijn, en is Waters’ zoveelste sneer aan het adres van The Donald. De hernieuwde analyse van wat er fout is met onze kapitalistische maatschappij – en die samengevat wordt in de volzin ‘It’s not enough that we succeed, others must fail’ – werd geproducet door Nigel ‘Radiohead' Godrich die, en dat is nog nooit vertoond, zelfs op de voorkant van de hoes wordt vermeld.

In een tijdperk waarin religieuze fanatici alle aandacht naar zich toe zuigen, blijft Roger Waters een uitgesproken atheïst. In de gesproken intro vraagt hij zich af: ‘Our parents made us what we are – or was it god?’ En ‘god’ staat inderdaad met een kleine letter. Die intro vloeit over in ‘Déjà vu’, waarin Waters zich ongecomplexeerd voorstelt hoe het deze planeet zou vergaan zijn als hij God was geweest. Zijn conclusie luidt, gedurfd maar wie weet niet onterecht: ‘I believe I could have done a better job’. In één moeite door hekelt hij ook salonsocialisten en beste stuurlui aan wal: ‘You lean to the left but you vote to the right’. Ook ‘Broken Bones’, een powerballad compleet met strijkers, bezingt de lessen die de mensheid uit de geschiedenis had kunnen trekken maar niet heeft getrokken.