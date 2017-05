De vooruitgeschoven titeltrack werd door een vakman op de digitale snelweg al adequaat omschreven als ‘an easy breezer’, en daar staat ‘Waiting on a Song’ vol mee. Een bijzonder luchtig plaatje waarop de mineurtoonaarden grotendeels op stal blijven en het spelplezier de artistieke worsteling geen schijn van kans geeft. Nashville-alumnus en countrylegende John Prine had af en toe een compositorische vinger in de pap, Duane Eddy komt links en rechts een streepje twangen, en wie in ‘Shine on Me’ niet in een vingerknip de signatuur van Mark Knopfler herkent, heeft nog nooit van Mark Knopfler gehoord. Voor wie zijn Auerbach graag stekeliger heeft, zijn er andere platen (van Auerbach). Wie vindt dat de zomer nu wel mag beginnen, zit hier goed.

