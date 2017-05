Linkin Park - One More Light

Twee jaar later is er ‘One More Light’, meer businessplan dan plaat. Nummers als ‘Battle Symphony’, ‘Invisible’, ‘Heavy’ en ‘Sharp Edges’ zijn niet alleen platgeproduceerd, uitblinkend in onoprechtheid en zo mierzoet dat tandartsen fatwa’s overwegen, ze laten zich al na een halve beluistering kennen als pogingen om Katy Perry, Owl City, The Chainsmokers en Mumford & Sons Frankensteingewijs aan elkaar te naaien. Nu is een mooi lijk niet mis, maar wat onvergeeflijk is, is de gemakzucht ervan. Het gebrek aan eigen smoel ook – zelfs die van nu-metalanachronisme stond hen beter dan deze. Vorige week zei frontman Chester Bennington, de bui al in zicht, dat hij iedereen die hem een sell-out noemt op de bek zal timmeren. In dat geval, Chester, hebben we een mep van je te goed.