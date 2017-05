Benjamin Booker - Witness

In ‘Motivation’ slijpt een strijkstok de bluesranden te glad. De wonderlijke Mavis Staples zet de titeltrack volledig naar haar gospelhand. ‘Believe’ is een strijkje dat met ongelooflijke (geschiedkundige) precisie tegen een ritme van Stax Records wordt gelegd. Er staan nóg songs op die iedereen die zot is van Ben Harper of Alabama Shakes zouden kunnen bekoren, maar Booker ontvangt ons niet overal met open armen: hij zit een beetje vast en wil dat laten weten. ‘Off the Ground’ gaat wat geforceerd in de punkhouding staan. In de finale vraagt Booker om orde, bepleit hij wijsheid en smeekt hij om iets dat al zijn twijfels wegneemt. Heel even wil hij zelfs het hele kankerbehang van de muur trekken. ’t Zal voor zijn volgende plaat zijn.