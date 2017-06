London Grammar - Truth is a beautiful thing

Iedereen kapseist voor haar dramatische stijl, ergens tussen Enya, Marianne Faithfull op een goede dag en die Florence van The Machine in. Zij kan een boodschappenlijstje van de Lidl doen klinken als een requiem voor een tragisch aan zijn vroegtijdige einde gekomen geliefde.

‘London Grammar is zoals The xx, maar wel een XX die je zonder problemen kan voorstellen aan je ouders,’ schreef The Guardian .En ik vind The xx al zo flauw, maar dit terzijde. ‘Rooting for You’ en ‘Big Picture’ waren de singles – bestaat dat nog eigenlijk? – die de nieuwe plaat voorafgingen, en nu zingen wij luidkeels mee met ‘Oh Woman Oh Man,’ terwijl er zulke tranen van onze stoere ongeschoren wangen biggelen. Daarbij kijken wij peinzend in de verte. In die verte blaft een hond.