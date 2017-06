Phoenix - Ti Amo

Is het niet onkies om popmuziek ernstig te nemen in tijden van oorlog? Het antwoord kwam snel: niet als je eigen leven ervan afhangt. Phoenix is eruit gekomen als een herboren versie van zichzelf: ‘Ti Amo’ is gebalder, straffer en kleurrijker dan alles wat ze tot nog toe hebben uitgebracht.

De plaat bevat vijf songs in het Italiaans – titeltrack ‘Ti Amo’ (géén cover van Umberto Tozzi), ‘Tuttifrutti’, ‘Via Veneto’, ‘Telefono’ en ‘Fior di latte’ (synoniem voor, echt waar, mozzarella) – en met ‘Fleur de lys’ en ‘Goodbye soleil’, voor het eerst, anderhalve song in hun moedertaal Frans. Linguïstisch gegoochel dat nergens vergezocht, pretentieus of als spielerei overkomt. Hetzelfde geldt voor de muziek: afrobeat wordt afgelost door Italiaanse disco en Australische psychedelica, maar nergens leidt dat tot een bonte kermis van zomaar wat. Het maakt allemaal deel uit van het strak georkestreerde muzikale poppenspel dat Phoenix opvoert. Phoenix staat op 15 juli op het Dour Festival. En voor wie het iets specialer wil: op 13 juni in Phoenix.