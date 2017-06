Joe Newman en de zijnen doen het liefst moeilijk, ook als het makkelijk kan, en dat kun je ofwel aanstellerig of indrukwekkend vinden. Geen van beide partijen zal door ‘Relaxer’, plaat nummer drie, z’n mening bijstellen. ‘House of the Rising Sun’ coveren kun je bijvoorbeeld moedig vinden, maar wie volhoudt dat hij niet The Animals eer betuigt maar de originele folksong, staat altijd voor lul. Ook als het resultaat in de praktijk dan beter werkt dan op papier.

Alt-J ís moedig, maar ook – denken we – doodsbang. Ofwel om zichzelf te herhalen, ofwel om zich te vervelen, want ook nu weer is het experiment heilig. Soms doen de heren te veel aan alchemie, en wordt er gewoon geëxperimenteerd in de hoop dat het resultaat goud is. Er staan slechts acht nummers op ‘Relaxer’, maar dat is, zo valt te horen aan het groteske ‘Hit Me Like That Snare’ en het te drammerige ‘Last Year’, niet altijd omdat er zo streng geselecteerd is. Gelukkig is het in de meeste gevallen wél nog prijs: in het broeierige ‘Deadcrush’ is het peentjes zweten, ‘Adeline’ is bezielende barok, ‘In Cold Blood’ is kwaliteitsstampij met blazers, en in het etherische ‘3WW’ is zuinigheid meer dan ooit zaligheid. Alt-J raakt nog altijd weg met z’n ananas. Alleen kost het hen deze keer iets meer moeite dan we gewend zijn.