Hoe in tijden van fake news een titel éíndelijk nog eens klopt: dit plaatje is live en akoestisch opgenomen. In een club.

4.0 5 0

Popkenners met een in het voorhoofd gestanste frons zouden dit een tussendoortje noemen, maar het is veel meer: 8 classics uit het grote muziekboek dat De Mens – dit najaar 25! – aan het schrijven is. David Poltrock vult met zijn Sir Douglas Quintet-orgeltje de gaten met glans, Michel De Coster speelt alsof hij elke dag met zijn bas in bed ligt, alles wat Dirk Jans doet, klopt en Frank is gewoon Frank. Niemand doet hem dat na. En hen ook niet.