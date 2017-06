In sommige van hun zonnegroeten zitten meer woorden voor ‘kosmisch’ dan eskimo’s er hebben voor ‘sneeuw’. Toch is dit geen plaat van Sun Ra of The Gaslamp Killer: zangeres Barbora Patkova loodst de elastische jazzfunkblues bijvoorbeeld door een improvisatiestorm tot het bijna songs van Lamb of Massive Attack worden. ‘Human Zoo’ is een Afro-fanfare. ‘The Silverback’ heeft DJ Shadow-streken. Aan het eind rijdt de Can-mobiel langs het pastorale groen van Engelse psychedelica. ‘A World of Masks’ is een multiversum onder één groove.