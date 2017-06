Royal Blood - How Did We Get So Dark?

Van debuut ‘Royal Blood’ zijn intussen meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Ze hebben getourd met de Foo Fighters, getourd met Arctic Monkeys, getourd in hun eentje. Veel interviews gegeven ook, en veel awards op zak gestoken. En tussendoor veel songs geschreven. Vijftig stuks maar liefst. Die gaan opnemen in studio’s in Los Angeles en Nashville, en nog een zak erbij in hometown Brighton. En dan in november van vorig jaar naar Brussel gekomen waar ze zes weken kampeerden in de ICP Studio en met de hulp van producer Jolyon Thomas (zie onder anderen Slaves, Daughter, British Sea Power en recent zelfs U2) van vijftig naar tien gingen. Die ene song die ze vorig jaar al uitbrachten, ‘Where Are You Know?’, namen ze bovendien opnieuw op. Die van Royal Blood zijn namelijk perfectionisten die op plaat bij momenten klinken als een bende losgeslagen Hunnen. En om te klinken als losgeslagen Hunnen moet je hard werken.

Het resultaat is ernaar. Die van Royal Blood zijn maar met twee – Mike Kerr op zang en bas, en Ben Thatcher op drums – maar in hun muziek ontbreekt niks. Getweeën spelen ze meer klaar dan andere groepen met vijf of zes. In de studio maar ook live: de basgitaar gaat door pitchshifters en modulatiepedalen en parallel door een bas- en gitaarversterker, en Thatcher drumt alsof hij minstens één keer per maand de Led Zep-bio ‘Hammer of the Gods’ leest en daarna opeet. How did we get so dark? Geen idee, maar van ons had het nog een tikje darker gemogen. De plaat begint op kruissnelheid met de titeltrack die doet denken aan Queens Of The Stone Age ten tijde van ‘Songs for the Deaf’. Drie songs lang wordt er gewoon verder gemokerd en ook in ‘Don’t Tell’, over halfweg, en in het staartje van ‘Hole in Your Heart’ zitten echo’s van The Queens. Dat laatste doet verder overigens ook aan het stormachtigste van de oude Millionaire denken. Wat leuk is.