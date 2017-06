Als Cigarettes After Sex lost hij sinds een jaar of vijf af en toe een nieuwe song – onderkoelde ambientpop waar de klasse van afstraalt – en nu ook een volwaardige plaat, perfect op één lijn met de verwachtingen. ‘K.’ en ‘Apocalypse’ zetten de toon, en die is te allen tijde zwoel, dromerig en een beetje treurig. En nogal New Yorks. ‘Flash’ laveert tussen – zijn woorden – Madonna en The Jesus And Mary Chain. ‘Young & Dumb’ had een goeie Lana Del Rey-single kunnen zijn. Tien songs, tien postcoïtale depressies. Laat de zomer maar komen!