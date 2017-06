Hij eert volop z’n helden (‘Wir reiten durch die Nacht’ is Kraftwerks ‘Autobahn’ meets ‘The Voice of Energy’, ‘Guede’ klinkt als een houseremix van Bowies ‘Neukölln’, in ‘Car Car Car’ klopt het hart van Gary Numan), maar dit is meer dan een nostalgietripje in een glimmende sportkar: met die onderkoelde grom in ‘Mantra’, de kristallen samples in het Daan-achtige ‘Army of Strangers’ of de strijkers in ‘K-House’ verplaatst hij muurtjes in z’n eigen universum. Hübsch, de nieuwe van der alte Hell.

