J. Bernardt - Running Days

Deprez loopt daarmee tijdelijk weg van het moederschip Balthazar, en is na zanger Maarten Devoldere (‘We Fucked a Flame into Being’, als Warhaus) en bassist Simon Casier (‘The Afterglow’, als Zimmerman) al het derde groepslid dat solo van zich laat horen. Deprez, nog altijd maar 30, ziet er op de persfoto’s die bij zijn nieuwe alias horen uit als Vincent Gallo in een remake van ‘Paris, Texas’. Een remake waarvoor, nu wij er zo over nadenken, ‘Running Days’ perfect de soundtrack zou kunnen zijn.

Maar laten we niet verder in abstracte hypotheses verdwalen: ‘Running Days’ is een lome zomerplaat die niet aan uptempo doet. Loom, zoals ook Kendrick Lamar loom kan zijn. De beats lijken weggelopen uit vroege hiphop: kurkdroog en hinkstapspringend. Deprez trekt er het merendeel van zijn songs mee op gang. Ook de toetsen en de synths blijven to the point: nergens weidse klanktapijten, maar spaarzaam beroerd daar waar ze het meest nodig zijn. Met de openingsregels van ‘On Fire’ wordt ook tekstueel meteen de toon gezet: ‘No way back to where we came from / And no way to get on ahead / Time is running in slow motion / But girl, the time is on your hands’. Er klinkt melancholie in door, stil verwijt, verdriet, maar ook vastberadenheid.