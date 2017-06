Waar zijn nieuwe plaat ‘The Nashville Sound’ werd opgenomen, hoeven we u niet uit te leggen, maar we willen wel kwijt dat het een misleidende titel is: ‘The Springsteen Sound’ ware een stuk treffender geweest. Isbell heeft zijn oude groepje The 400 Unit opnieuw bijeengeroepen, spoorde hen aan om helemaal E Street Band te gaan en hanteert zelf eindelijk nog eens de elektrische gitaar zoals hij dat lang geleden zo vurig deed bij Drive-By Truckers.

De angst om alles wat je teruggevonden hebt nóg eens te verliezen – Isbell overwon een paar jaar terug een zware alcohol- en cocaïneverslaving – is een thema op deze plaat. Op het met een prachtig coda versierd ‘Anxiety’ verzucht hij: ‘I am wide awake and in pain’. ‘If We Were Vampires’ stelt de vraag wat hij of zijn vrouw in ’s hemelsnaam moeten doen als één van beiden komt te overlijden. Het best is Jason evenwel als hij Amerika bezingt, het land van Trump. De geweldige single ‘Cumberland Gap’ kent een fatalistische mijnwerker als hoofdpersoon. ‘White Man’s World’ had een voltreffer van Drive-By Truckers kunnen zijn. In het mooiste nummer, de ballad ‘Tupelo’, rijdt een man naar Tupelo met een fles drank als enige metgezel. Daar zou een meisje op hem wachten, maar wie country én Jason Isbell kent, weet dat de tristesse niet voor niks tussen de regels doorsijpelt. ‘The Nashville Sound’ is na ‘Southeastern’ de beste plaat van Jason Isbell, die hiermee definitief een grote Amerikaanse songschrijver wordt. Schuif eens een beetje op, Bruce.