Dat viert hij met ‘Kreis Plön’, een muzikale roadtrip die zich afspeelt tussen de pruttelende glitch van opener ‘Rumohr’ en de hakkelende intelligent dance music van afsluiter ‘Wisch’. Zijn trouwste metgezel is een modulaire synthesizer uit de seventies. Uit de autoradio klinkt een straffe flard krautrock en een veldopname, maar vooral goeie experimentele elektronica. Deze zevende worp van Köhn betekent geen stijlbreuk, maar slechter dan zijn voorgangers is hij zeker niet. ‘Kreis Plön’ gaat trouwens over geolocatie, een techniek waarmee cyber-sherlocks precies weten naar welke sites je surft. Je beluistert deze zeven nummers dus beter niet out there, wel op een fysiek exemplaar.

