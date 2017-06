Lorde - Melodrama

Het thema is the games of the weekend: fuiven tot je niet meer weet wanneer het feest is begonnen, en af en toe een pret- en sfeerbederver. In ‘Green Light’ – een schijf – is Lordes ex er te veel aan. In ‘Sober’ wordt een nieuwe geliefde gemist op de dansvloer. In ‘Liability’ mijmert de twintig jaar jonge Ella Yelich-O’Connor over beroemd zijn: ‘The truth is I am a toy that people enjoy / ’Til all of the tricks don’t work anymore’. Lorde danst – met zichzelf – door de song heen. De sfeer van ‘Melodrama’ is tekstueel verwant aan de Replacements-song ‘Swingin’ Party’, die ze vier jaar geleden al coverde.

Ook drank en drugs zijn present: ‘All of the things we’re taking / ’Cause we are young and we’re ashamed’. ‘Homemade Dynamite’ wordt aan het eind plaatselijk verdoofd, en ook in de break van de goeie stomper ‘Supercut’ vindt een producer de drugsknoppen. ‘Loveless Generation’ komt met een hiphopbeat. ‘The Louvre’ is één groot, stemmig gitaargebaar. ‘Liability’ is aangekleed als pianoballad waar damp uit wasemt.