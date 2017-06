3.0 5 0

Rev heeft niet in alle 34(!) miniatuurtjes evenveel te zeggen. Het religieuze gedeelte is een te vrijblijvende synth-variant op Arvo Pärt. Maar ‘Blayboy’ is fifties rock-’n-roll met blazers en grote trommel. In het mooie krabbeltje ‘My Street’ spoken ‘Chain Gang’, ‘Then He Kissed Me’ én ‘Teenage Kicks’ rond. ‘In Our Name’ lijkt niet op The Jesus And Mary Chain, het is JAMC die op Martin Rev lijkt. En in ‘Creation’ vervangt Rev Vega zoals New Order ooit Ian Curtis moest vervangen.