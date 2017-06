In ‘Hippie Man’, ‘Cover the Corpse’ en ‘Salmon Pink’ hoor je, behalve de onverdunde jeugd, ook Black Box Revelation en The Hives. In ‘Styx’ zijn de gitaren op oorlogssterkte. ‘Money Man Midas’ toont dat ze ook iets met psychedelica light (zie: The Dandy Warhols in hun beste periode) kunnen. Alles samen: twee hansworsten uit Hoogstraten die op hun barbecue niets nieuws onder de zon serveren. Wel: rock fris genoeg van de lever om je een zomer lang te laten zweten. Oef!