Door de jaren heen vielen heel wat uitstekende songs af omdat ze niet perfect pasten in de flow van een plaat. Ze leken gedoemd tot een obscuur bestaan op B-kantjes (‘Equal Mind’), liefdadigheidscompilaties (Queen-cover ‘Play the Game’) of gewoon in de Beach House-kluizen (single ‘Chariot’). Tot nu: van het ruisende ‘Rain in Numbers’ uit 2005 tot de desoriënterende remix van ‘10 Mile Stereo’ vormen al deze weeskindjes op ‘B-Sides and Rarities’ één heerlijk trage rollercoaster, die wazig en glorieus door alle schakeringen van dertien jaar Beach House glijdt. Wat een band.