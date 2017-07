Vince Staples - Big Fish Theory

Op zijn nieuwe loopt de veelkleurige elektronica meer in het gareel van deze tijd. Woonplaats Long Beach is nog amper het decor, de hoofdrol is voor des rappers weemoed, verbeeld via de regen die tikt tegen de ramen van z’n crib en z’n BMW 745. De songs zijn straf, Kendrick Lamar rapt een strofe mee, een bekentenis van Amy Winehouse en een regenwens van The Temptations zitten in hetzelfde interludium. In afsluiter ‘Rain Come Down’ is – jawel, ís – Staples alle gelynchte, in de bomen hangende blacks uit ‘Strange Fruit’ van Billie Holiday. Wow!