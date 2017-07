‘I went out in the storm’, zingt ze, ‘and I’m never returning’, maar voor het eerst is dat omdat ze niet wíl, en niet omdat ze niet kán. Ook nieuw: ‘Out in the Storm’ rockt met een swagger waarvan we Waxahatchee nooit verdacht hadden. Veel potige gitaren à la Courtney Barnett en Sleater-Kinney (‘Never Been Wrong’) en alternative rock tussen Breeders en Belly (‘Silver’). Wanneer Katie in ‘Sparks Fly’ triomfeert met ‘I’m a live wire / Electrified’, voel je: die klootzak is verleden tijd.