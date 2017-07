Jay-Z - 4:44

Doet denken aan die ene psychedelische plaat van Howlin’ Wolf uit 1969, die voluit heette: ‘This is Howlin’ Wolf’s new album. He doesn’t like it. He didn’t like his electric guitar at first either’. Howlin’ Wolf was een gevoelsmens, Jay-Z is een man van cijfers. En wedden dat hij zijn nieuwe plaat wel goed vindt? Meer cijfers: een dag na de release van ‘4:44’ stond Jay-Z all over het wereldwijde web al te blinken met een platina plaat. Wat in deze tijden betekent dat alle 1,2 miljoen abonnees van Tidal – het platform waar ‘4:44’ aanvankelijk exclusief werd aangeboden – de plaat die dag 1.250 keer hadden moeten streamen. Niet erg waarschijnlijk. Wat bleek: Jay had er ook de gratis downloads bij geteld die de mobiele provider Sprint voor zijn klanten had aangekocht als pre-exclusief cadeautje. En dat mag niet. Geen platina en geen record dus, maar wel veel publiciteit. Jay-Z is een zakenman.

Maar Jay-Z is dus ook een rapper, en in dat vakgebied beoordelen we hem vandaag. Eerst nog twee cijfers: ‘4:44’ telt tien songs, wat het alvast een lekker compacte plaat maakt, en één producer, wat in de hiphop nauwelijks nog voorkomt. Ook voor Jay-Z is het de eerste keer. Producer in kwestie is No I.D. (waar blijven ze het halen!) en die spreidde voor Jay-Z een bedje van sample-heavy beats.