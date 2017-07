Héérlijk hoe hij op platen als ‘Fantasma’ en ‘Point’ zijn liedjes nooit perfect in elkaar laat klikken, zodat ze blijven intrigeren. Cornelius’ eerste cd in elf jaar, ‘Mellow Waves’, verrast met liefdesliedjes als ‘If You’re Here’ (pakkende zanglijn, coole gitaarsolo’s, warme jazzy piano) en het ingehouden ‘The Spell of a Vanishing Loneliness’. ‘Sometime / Someplace’ is puike ADHD-pop, maar tracks als ‘Dear Future Person’ en ‘Helix/Spiral’ slagen er maar niet in om onder onze huid te kruipen. Benieuwd of de virtual reality-versie van ‘Mellow Waves’ soelaas brengt.

Voorbeluisteren