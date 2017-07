De gebroeders Robinson vinden elkaar leuker als het maar af en toe is, en dus tourt Rich, de gitarist, met The Black Crowes zonder de zanger, Chris. Die speelt op zijn beurt in – nudge, nudge – Chris Robinson Brotherhood. Die heeft heden ‘Barefoot in the Head’ uit. Behalve een titel om eens stevig over te mediteren een plaat die voornamelijk country uitstraalt (met af en toe een uitstap naar pop en rock, zonder ooit echt uitbundig te worden), en waarop Chris Robinson er tien middelmatige songs lang in slaagt onze aandacht toch bij de zaak te houden. Zanger: goed! Plaat: ça va.