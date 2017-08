Met ‘Shedding Skin’ deed hij twee jaar geleden voor het eerst echt een gooi naar een groter publiek, maar veel verder dan nóg meer lovende recensies kwam hij niet. Ejimiwe is dan ook het soort artiest dat niet voor één gat te vangen is. De laatste jaren trekt hij op Twitter – zijn drug of choice – stevig van leer tegen iedereen die hem rapper, spoken word-artiest, triphopper of wat dan ook durft te noemen. Hij is Ghostpoet, en niets anders. Bewonderenswaardig, vinden wij en zijn kleine maar hondstrouwe aanhang, maar je overtuigt er geen miljoenen mee.

En toch heeft onze koppige vriend op zijn nieuwe plaat eenduidiger keuzes gemaakt – zonder evenwel een spatje eigenzinnigheid en kracht in te boeten. Gitaren voeren meer dan ooit de boventoon, de drive is hard en gericht – het doet denken aan de vibe en oerkracht van een plaat als ‘Violator’ van Depeche Mode. De onderliggende textuur is nog steeds urban, rijk en beklemmend, een koortsdroom van iemand die Nabokov leest in de Londense metro. Beste songs? ‘Immigrant Boogie’ is een schrijn voor al wie uit de boot valt. Hoor hoe hij net als Massive Attack op het einde een gitaargolf loslaat, om het onbehagen tot het maximum op te schroeven. Indrukwekkend.