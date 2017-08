4.0 5 0

No age, dan maar. Hij heeft mooie rock-’n-rollskeletten als ‘Jukebox Babe’ achtergelaten, maar voor de eerste zes songs van zijn laatste testament ‘IT’ – de twee laatste letters van ‘EXIT’ – moet u even flink zijn als voor het meest snerpende van Suicide. De wereld is dying in nothingness, de muziek komt uit de staalfabriek, de stem is van Krusty The Clown. Aan het eind zijn de halleluja’s plots van The War On Drugs en is de raad voor de overlevenden kort: ‘It’s your life.’

