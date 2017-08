Trek eens aan mijn vinger: hier is de nieuwe Triggerfinger. Hardest working men in showbizz, want al zijn ze maar met z’n drieën, ze klinken als een colonne Hunnen die met Hannibal de Alpen aan het oversteken zijn. Maakten maatpakken salonfähig. Zijn seksobjecten op alle Europese podia, ondanks hun vergevorderde leeftijd. Dragen hun eigen versterkers.