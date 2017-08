David Rawlings - Poor David’s Almanack

5.0 5 0

Op hun achtste werk tot dusver – en voor de derde keer onder zijn naam – duiken ze diep in de folk en country van vroeger tijden. De glorieuze opener ‘Midnight Train’, het geprikkelde ‘Yup’, ‘Cumberland Gap’ of de fantastische uitsmijter ‘Put ’Em Up Solid’: het is al goud. Dit is een plaat die ouderwets klinkt, maar die zoals alle goeie westerns daardoor juist iets over deze tijd zegt. Over wat het waard is te behouden, en wie of wat het waard is om ván te houden. Een almanak om te koesteren.