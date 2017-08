Verlost van Aaron Hemphill en Julian Gross, zijn Liars-medewerkers van het laatste decennium, laat Andrew het experiment de vrije loop en stuurt hij zijn ideeën, zoals in het verleden weleens het geval was, niet langer enigszins geforceerd richting verkoopbare popsongs. Niet dat daar geen popsongs van komen: waar je op ‘TFCF’ aanvankelijk nog het gevoel hebt dat je naar een op hol geslagen droogtrommel aan het luisteren bent, wordt het materiaal gaandeweg conventioneler. ‘No Tree No Branch’, iets over halfweg, had bijvoorbeeld van Sebadoh kunnen zijn. Een interessante stap zijwaarts van een groep/man die wij al min of meer uitgezongen hadden verklaard. Excuses.