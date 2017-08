Queens Of The Stone Age - Villains

Vorige week Triggerfinger, deze week Queens Of The Stone Age: de Triggerfinger van Palm Springs, zoals ze op de Oude Markt in Leuven zeggen als Lange Polle naast hen staat in het urinoir. En dan is Josh Homme nog niet eens van Palm Springs, maar van het nabij gelegen Joshua Tree: Kermt, maar dan kleiner. En in elke voortuin een leger cactussen. En de Amerikaanse vlag. Passons.

‘Me and my gang have come to bust you loose’, zingt Homme in ‘Feet Don’t Fail Me Now’, en dat doen ze op hun bekende voortreffelijke manier. De groep neemt traditiegetrouw haar tijd: nummers van meer dan 6 minuten, daar draaien ze bij QOTSA hun hand niet meer voor om.