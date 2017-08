The War On Drugs - A Deeper Understanding

En toen kwam april 2017, de zomer in zicht, en ‘Thinking of a Place’ van The War On Drugs: 11 minuten en 12 seconden. Eén van de mooiste hypnotiserende popsongs die ik ken. Zó blij als het op de radio voorbij kwam. Je kon om een brood gaan, nog even bij de slager binnen voor fijnkostsalami en jonge kaas, en als je terug in de auto stapte, had je nog vijf minuten ‘Thinking of a Place’ te gaan. En altijd scheen de zon.

Heerlijk detail: ‘Thinking of a Place’ is Granduciels eerste single voor major Atlantic. Wat had ik graag de gezichten van de bonzen gezien bij de eerste beluistering, zo rond minuut negen.