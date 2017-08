Dieter Von Deurne & The Politics - Dieter von Deurne & The Politics

De ruwe diamanten die zijn eerste band Orange Black uit de schatkamers van de Amerikaanse indierock van de late eighties jatte, mogen hier weer schitteren tussen rinkelende Chills-gitaren (‘Heart-Shaped Stone’) en verslavende kiwipopriedels in ‘I’m on Trial’ en favoriet ‘I Guess I Needed You More’. The Go Find-fans die willen weten waarom Pavement destijds tijdens hun Belgische concerten altijd even ‘Orange Black! Orange Black!’ scandeerde, mogen zich schrap zetten en alvast naar adem beginnen te happen. De rest van de wereld ook.